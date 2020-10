Diogo Dalot, terzino del Milan, arrivato in prestito col Manchester United, parla a Milan Tv: “l cross fatto a Leao giovedì? Se vuoi un esempio di come faccio i cross basta guardare Quaresma. È il re della Trivela, il modo in cui faccio i cross, è una cosa che alleno fin da quando ero piccolo. Non sono bravo quanto lui a fare questo gesto tecnico ma ogni volta che gioco a sinistra cerco di farlo un paio di volte perché mi aiuta, dato che uso il mio piede preferito e riesco ad essere più preciso. In quel momento il pallone era nella posizione giusta per essere colpito di destro. Ho avuto un paio di secondi per decidere e Leao era nella posizione giusta”.