Il Milan vuole un 9 per il proprio attacco e l'obiettivo primario degli uomini mercato rossoneri resta quello di Jonathan David. L'attaccante classe 2000 del Lille costa circa 40 milioni di euro e, per questo motivo, non è iptizzabile secondo la Gazzetta dello Sport, che il colpo possa essere chiuso a gennaio. L'affare è quindi solo rimandata con l'assalto programmato per la prossima estate.