Ha lasciato San Siro scuro in volto per la delusione dopo la vittoria del Milan contro il Monza. De Ketelaere sta soffrendo il suo impatto in rossonero e il gol facile mangiato contro i brianzoli è un segnale chiaro di come il belga sia poco sereno. Il calcio ti presenta sempre un’occasione per riscattarti, Charles ce l’avrà a Zagabria nel fondamentale impegno di Champions League.