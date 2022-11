Doveva migliorare, trasformare, o anche solo potenziare tatticamente il, invece. Franco Ordine ha scomodato pure Dante per(“quando entra sembra che debba attraversare una selva oscura”). Già,Difattiuno che sale dalla panchina. Neanche contro la Cremonese Pioli gli ha dato fiducia dal primo minuto. E badate,Un po’ troppo, credo, e probabilmente. Non che il ragazzo lo meritasse più di tanto, le sue prestazioni sono andate impoverendosi dalla partita col Sassuolo in poi.. Ma è stato anche sfortunato. Il giorno del suo esordio, fateci caso, Brahim Diaz è uscito dal campo con gol e assist rubandogli involontariamente la scena. E più avanti, appena De Ketelaere ha mostrato qualche vaghezza di troppo e per di più si è infortunato, per fortuna del Milansi è fatto trovare di nuovo pronto. Non solo, ha segnato addirittura alla Juventus un gol spettacolare, e poi una doppietta al Monza. Tutte cose normali e positive per i rossoneri, ma che forse hanno contribuito a generare, che evidentemente richiede un processo di trasformazione collettivo non automatico. Di fronte a ciò, per il momento, Pioli ha ritenuto più conveniente tornare al Milan di Brahim Diaz piuttosto che continuare a esplorare quello di De Ketelaere. Comprensibile. D’altra parteAnzi, si è andato quasi nascondendo dietro ai movimenti richiesti.. Sianonimo in un gioco che non lo cerca neanche più come protagonista. Forse deve solo sbloccarsi, fare anche lui questo benedetto gol.- Prendiamo ad esempio i minuti finali di Cremonese-Milan. Cosa si aspetta uno da De Ketelaere in questo frangente, quando Kalulu converge verso il centro e gliela passa, tutto solo soletto?Si aspetta qualcosa di analogo allo strappo visto contro il, quella volta che Charles, con prontezza, soffiò il pallone a Schouten e puntò dritto per dritto la linea difensiva che scappava, per poi scaricare ail suo primo assist.No.forse anche meno brillante fisicamente.. Non attacca il pallone e lo spazio con la stessa prontezza e determinazione. Qui un trequartista che riceve questa palla già orientata dal passaggio di Kalulu non può tornare indietro., specialmente con tutte quelle assenze importanti e contro un avversario del genere. C’è qualcosa che non va in questaIn questa delega perenne.Nel prosieguo dell’azione, ecco un altro sintomo: la palla diche, con Leao dall’altra parte, finisce a Lazetic e non ancora al belga, quando magari stavolta toccava proprio a lui provare a fare la differenza sulla sirena., e questo accade un po’ per caratteristiche un po’ perché, col suo metro e novanta d’altezza., in maniera cioè più simile al Diaz di Pioli.. Soprattutto perché poi, ribadisco, Charles oggi non esige il pallone quanto dovrebbe esigerlo un giocatore che vuole fare la differenza.E così, tra un Leao e un Messias, tra un Tonali e un Giroud,, e tutti noi restiamo sempre più delusi.