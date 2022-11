L'avventura di Charlescol Milan fatica a decollare, ancora zero gol e sempre meno spazio nelle scelte di Pioli. Nei primi mesi in rossonero, lo score del belga si riduce a un assist alla terza giornata col Bologna e poco altro.- A difendere il classe 2001 arrivato in estate dal Bruges, però, è l'agente del giocatore Tom De Mul: "E' normale che stia avendo qualche difficoltà, ma va aspettato - ha detto alla trasmissione olandese Sjotcast Podcast - Al primo anno in una big ci sono sempre alti e bassi, è uno sviluppo normale.Oggi Charles non sta vivendo un momento semplice, ma il suo unico obiettivo è avere successo; sta continuando a lavorare per raggiungere il traguardo. E sono sicuro che ce la farà".