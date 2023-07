dopo appena una stagione.. 32 presenze in Serie A, di cui appena 9 dal primo minuto, per un totale di 1100 minuti: un solo assist e nemmeno una rete è il misero apporto fornito dall'ex Bruges nel corso di un'annata che ha denotato tutte le sue difficoltà di adattamento ai ritmi del nostro calcio e al sistema di gioco di Pioli. Nel corso della passata stagione,, ma le sensazioni che arrivano da Milanello e da via Aldo Rossi conducono tutte verso una direzione. La cessione.al termine di una lunga trattativa, De Ketelaereprima della separazione avvenuta ai primi di giugno. Il Milan ha preso e sta prendendo in considerazione tutte le ipotesi - compresa quella di una cessione in prestito per non disperdere interamente il valore di un asset del club - ma quella che si sta facendo strada con maggiore convinzione nelle ultime settimane è quella di una, per recuperare quanto meno i soldi messi sul piatto poco meno di un anno fa e reinvestirli per la campagna trasferimenti attualmente in corso., cifra al di sotto della quale Furlani e Moncada non possono spingersi per non registrare una minusvalenza.- Informazioni ben note alle società che in queste ultime settimane hanno preso i primi contatti e raccolto le prime informazioni sulla disponibilità del Milan a trattare la cessione del giocatore. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,, somma considerata insufficiente dal Milan ma sulla quale le parti potrebbero riaggiornarsi quanto prima. Una trattativa dai contorni ancora incerti ma che potrebbe anche subire un'accelerazione a breve, stante la volontà dei rossoneri di privarsi di De Ketelaere.