Dopo la convincente prestazione di Champions contro il Napoli, il Milan è atteso per la trasferta di Bologna, dove Pioli potrebbe addirittura cambiare dieci uomini titolari degli undici scesi in campo contro la squadra di Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Mezze misure, no grazie. Stefano Pioli va verso un cambiamento totale del Milan a Bologna: 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il Napoli... e al ritorno del Maradona. L’unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente. Charles De Ketelaere tornerà titolare dopo oltre 40 giorni: l’ultima volta, il 4 marzo a Firenze contro la Fiorentina, andò decisamente male, con sconfitta e CDK sostituito a sette minuti dalla fine. Con lui ci saranno Ante Rebic e Divock Origi, molto negativi dall’inizio contro l’Empoli venerdì scorso. A completare il quartetto offensivo, Alexis Saelemaekers a destra: è in forma, a Napoli in campionato ha segnato, al momento per Pioli è il primo cambio. Queste sono sostanzialmente certezze”.



PRIORITÀ CHAMPIONS - “I motivi Molto probabili anche i cambiamenti negli altri reparti. Pioli pensa a Pobega (sicuramente in campo) e a Vranckx a metà campo, a Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa. Decisione definitiva nelle prossime 24 ore ma l’idea è netta. La scelta è facile da spiegare: la partita di Napoli è troppo importante, così sentita da diventare una priorità assoluta”.