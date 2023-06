Priorità alle cessioni per aumentare il budget sul mercato. Il diktat lo ha annunciato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in una recente intervista al Corriere della sera. L’idea del club rossonero sarebbe quella di provare a confermare i big della rosa mentre potrebbe arrivare qualche cessione inaspettata come quella di Charles De Ketelaere.



STAGIONE DA DIMENTICARE - La prima stagione in un grande club può portare delle difficoltà di ambientamento ma per De Ketelaere i problemi sono stati più ampi. D’altronde una prima annata con nessun gol all’attivo e un solo assist fornito porta inevitabilmente a delle riflessioni profonde. E a Casa Milan si è presa una decisone perentoria: De Ketelaere può essere considerato un giocatore sul mercato.



OFFERTA GIUSTA - Il grande sacrificato sull’altare del mercato quindi può essere De Ketelaere. Il Milan spera che il talento belga possa disputare un grande Europeo Under-21 per rilanciarsi. Tanto da potersi meritare una valutazione da circa 30 milioni di euro che è la cifra che il Milan intende realizzare da una sua eventuale cessione.