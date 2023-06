Il Milan, in questa prima fase del mercato, si sta concentrando sui parametri zero più interessanti. E tra questi c’è sicuramente Youri Tielemans, centrocampista che si è liberato dal Leicester al termine di questa stagione negativa culminata con la retrocessione in Championship delle Foxes.- Tielemans è un giocatore che riscuote grande gradimento a casa Milan. Ecco perché Furlani ha già preso contatti con Peter Smeets, agente del giocatore, per capire se ci sono ancora margini per chiudere l’operazione.Senza dimenticare cheGià nelle prossime ore sono attesi sviluppi importanti, il Milan ci prova per Tielemans.