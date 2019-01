Otto gol segnati in Liga, una considerazione totale dall'allenatore e dalla dirigenza, il decollo che aspettava. André Silva ha chiuso alla grande il 2018 con il Siviglia e sente che il 2019 potrà essere ancora in Spagna, perché il feeling con l'ambiente è sempre più forte così come i segnali che arrivano dalla società in merito al suo futuro. L'attaccante portoghese infatti è in prestito oneroso da 4 milioni dal Milan, serviranno però in estate ben 39 milioni di euro pagabili in più anni per riscattarlo. Uno degli investimenti più onerosi della storia del Siviglia, ma adesso la decisione sta maturando per davvero.



MILAN AVVISATO - Negli ultimi giorni, il Milan ha saputo che la dirigenza spagnola intende davvero riscattare André Silva a quelle condizioni. A meno di crolli di rendimento improvvisi o infortuni, infatti, il Siviglia vuole costruire il futuro con André e ha espresso anche al suo agente Jorge Mendes la volontà di trattenerlo. Una spesa importante che garantirà anche un incasso notevole al Milan, come detto ben 39 milioni; la decisione degli andalusi è chiara, dovrà passare anche da una valutazione insieme a Mendes e il giocatore perché il potente procuratore lusitano sta raccogliendo richieste e contatti per André Silva anche con altri club (occhio alla Premier League in particolare). Il Siviglia vuole comprarlo, strada segnata a meno di colpi di scena; il Milan lo sa bene. Se André da qui a maggio sarà d'accordo, rimarrà a Siviglia e la maglia rossonera rimarrà un ricordo nonostante il legame e il rispetto del portoghese per il Diavolo (come per i suoi tifosi) sia ancora tutt'oggi vivissimo.