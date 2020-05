Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Milan sta studiando strategie parallele per i portieri. La prima nel caso in cui restasse Donnarumma perché il vice potrebbe essere ancora Begovic, la seconda invece è legata all'eventuale sostituzione: Alessandro Plizzari ha talento ma il Milan ha deciso di mandarlo ancora a giocare in prestito, Pepe Reinapotrebbe giocarsela per l'eredità al rientro dall'Aston Villa ma non ci sono ancora garanzie, piacciono Musso e Gollini.