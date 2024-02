Milan: decisione presa su Jovic, dubbi su Giroud

Un colpo in attacco, indipendentemente dagli attuali centravanti. Il Milan farà diverse operazioni in entrata, specialmente nel reparto offensivo. Ma ora bisogna pensare a chi quest’attacco lo sta tenendo sulle spalle. Il primo è Luka Jovic. L'ex Real Madrid ha convinto i dirigenti rossoneri, dopo le ottime prove fornite da dicembre e le reti decisive siglate.



Dal mese di dicembre, la punta ha realizzato sette reti, cinque in sette partite giocate in campionato, e una doppietta contro il Cagliari in Coppa Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Jovic sta viaggiando verso il rinnovo di contratto, che al momento è in scadenza il prossimo giugno.



In scadenza il prossimo 30 giugno anche Olivier Giroud. L'attaccante francese, perno del reparto offensivo rossonero, prenderà una decisione soltanto a fine campionato. Ciò non toglie il fatto che in estate arriverà un altro centravanti. Nella lista del club ci sono sempre Sesko del Lipsia, Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord e David del Lille. Per tutti la valutazione non è inferiore ai 40 milioni di euro.