Il Torino spinge per cercare di ridiscutere con il Milan i termini dell’operazione Pobega ( ora solo in prestito secco). Il centrocampista friulano ha ben impressionato tutto l’ambiente granata che ora spinge per prenderlo a titolo definitivo. Ma da parte del club rossonero non vi é alcuna fretta e qualsiasi discussione verrà rimandata al termine della stagione.