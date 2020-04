Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante ci sia un'opera di convincimento in corso, Paolo Maldini continua ad essere orientato sull'addio al Milan dopo l'avventura dirigenziale che non è stata soddisfacente, soprattutto dopo il passo indietro di Boban. "Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis, è pronto a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Per non parlare di eventuali collaboratori che Rangnick potrebbe volere con sé", scrive La Gazzetta.