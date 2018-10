Alle casse rossonere non sono costati cifre importanti, anzi. Uno a titolo gratuito ma con percentuale sulla rivendita, l'altro in prestito oneroso (poco meno di 5 milioni) con diritto di riscatto:. Il croato è stato uno degli ultimi acquisti della precedente dirigenza rossonera, Gattuso non lo ha praticamente mai utilizzato e dalla Spagna - memori di qualche sua buona prestazione ai tempi dello Sporting Gijon - c'è chi ha già avanzato una richiesta per gennaio:, ipotesi sempre più concreta.- A rischio c'è anche la posizione di, centrocampista arrivato dal Chelsea che è stato impiegato ma ha deluso spesso.Rino Gattuso non ha mai mancato di pungolarlo, qualche stoccata, bastone e carota come da suo stile; la reazione del francese non è stata all'altezza, almeno fin qui.come al Chelsea sapevano bene, fortemente delusi dal suo rendimento dopo l'acquisto dal Monaco. Adesso anche il Milan ha dubbi: l'intermediario Pastorello ha garantito a Calciomercato.com che a gennaio resterà. Perché per un Higuain che vola e fa sognare, c'è anche chi non è decollato dal mercato rossonero...