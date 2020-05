Il Milan monitora il mercato degli attaccanti, in attesa di definire il futuro di Zlatan Ibrahimovic. In cima alla lista dei desideri c'è Luka Jovic, 22enne serbo del Real Madrid. Come si legge su Tuttosport, una pista alternativa porta all'olandese Memphis Depay del Lione. Il Milan ha anche fatto un sondaggio per il belga Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli. Intanto dalla Spagna spunta il nome di Jordi Escobar, classe 2002 del Valencia.