Il derby di Milano si sposta dal campo al mercato. Dopo aver perso il posticipo di domenica sera a San Siro, i rossoneri cercano la rivincita e cercano di soffiare ai nerazzurri un calciatore: Rodrigo De Paul. Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, il piano di Leonardo e Maldini è offrire 25 milioni di euro più bonus e contropartite tecniche da pescare nel settore giovanile per arrivare alla valutazione da 35 milioni fatta dall'Udinese. Con cui il trequartista argentino (classe 1994 ex Racing e Valencia) ha prolungato il contratto fino a giugno 2023. Il suo agente arriverà in Italia entro fine mese per fare il punto della situazione.