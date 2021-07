Potrebbe essere Genova la prossima città di destinazione di Andrea Conti.

L'esterno del Milan, tornato in rossonero dopo il non felicissimo semestre di prestito al Parma, è pronto per rifare le valige e approdare in un nuovo lido, sempre a titolo temporaneo.



Sulle sue tracce si sta da tempo muovendo il Genoa, alla ricerca di rinforzi per le proprie corsie esterne dopo gli addii già certificati di Davide Zappacosta e Luca Pellegrini e quello ormai imminente di Paolo Ghiglione. Nelle ultime ore, tuttavia, sul laterale cresciuto nel vivaio dell'Atalanta pare aver messo gli occhi anche l'altra squadra del capoluogo ligure. Tra i nomi proposti da Roberto D'Aversa, candidato numero uno alla panchina della Sampdoria, alla dirigenza blucerchiata ci sarebbe infatti anche quello di Conti, già avuto alle sue dipendenze proprio in gialloblù.



Lo scrive il Corriere dello Sport.