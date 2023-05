è ormai un giocatore: non mette piede in campo da gennaio, è stato rimosso dalla lista Champions, addiritturail mese scorso, in pieno campionato. Una scelta che nessuno, in Europa, si è sentito di fare con i vari statunitensi che militano nelle leghe del Vecchio Continente. Va da sé chenelle casse del Barcellona, che dovrà piazzarlo altrove.Dest partiva per giocarsi il posto con Calabria ed è finito per essere la terza scelta, se di scelta si può parlare:ai terzini. Ora si muove per lui un nuovo club.Si è fatto avanti l': arrivano conferme su quanto ha scritto Mundo Deportivo, ma l'operazione, di nuovo un prestito dal Barcellona, potrebbe concretizzarsi. Attualmente, nonostante la sconfitta sul campo dell'Augsburg, l'Union è ancora sopra il Friburgo battuto in casa dal Lipsia: 56 punti a testa, ma uomini di Fischer avanti per via della migliore differenza reti.