Il Real Madrid riporta Brahim Díaz a casa. La trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2027 è arrivata all’ultima curva, si vede già il traguardo finale. Ultimi dettagli e poi il trequartista nativo di Malaga si legherà ancora di più ai Blancos.



TORNA A CASA- L’addio di Asensio non ha fatto altro che velocizzare un processo che Florentino Pérez aveva in testa da mesi: riportare Brahim alla base. L’idea, condivisa con l’area tecnica, è quella di inserire Diaz nella rosa della prossima stagione, almeno per tutta la pre-season.



IL MILAN FERMO - In questa fase il Milan ha altri problemi da risolvere e non rilancerà con il Real Madrid per Díaz. Pioli lo vorrebbe ancora con se ma il club rossonero non ha intenzione di superare i 22 milioni richiesti solo un anno fa. Ecco perché Díaz tornerà al Real Madrid, almeno fino a metà agosto, per convincere Ancelotti a ritagliargli un ruolo da protagonista.