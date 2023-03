Nella rosa del Milan c'è un reparto con i riflettori puntati: a Firenze l'attacco non ha girato, e in generale. L'attaccante francese le ha giocate tutte tranne due - panchina col Monza e squalificato contro la Cremonese - e quasi sempre da titolare; a 36 anni sta trattando il rinnovo del contratto ma per la prossima stagione i rossoneri sono a caccia di un profilo giovane e di livello per pianificare anche il futuro.- In estate la società aveva puntato su Origi come prima alternativa a Giroud, ma l'attaccante belga in Italia non sta riuscendo a trovare continuità: due gol,. Il Milan l'ha preso da svincolato dopo la fine del contratto con il Liverpool, non è escluso che possa lasciare i rossoneri in caso di proposte convincenti in estate.- L'altra incognita dell'attacco di Pioli è Ante Rebic. Alla quarta stagione al Milan sta faticando a trovare spazio: solo sei gare da titolare e la sensazione che il suo futuro sia sempre più lontano dall'Italia., la richiesta della società è di circa 15 milioni di euro e dalla Bundesliga sono già arrivati i primi sondaggi. Poi? Ah sì, c'è Ibrahimovic. 41 anni compiuti a ottobre, un leader per il presente ma con un futuro a breve termine.- Anche per questo Maldini e Massara stanno sondando varie piste per capire su quale profilo concentrarsi in vista dell'estate: al momento siamo ancora alla fase delle idee e contatti preliminari, nessuna offerta presentata. Tra gli attaccanti che piacciono c'è Mateo Retegui, argentino classe '99 del Boca Juniors che sta facendo molto bene in prestito al Tigre: 19 reti nel 2022 e già sei gol in sei partite nella nuova stagione., ora la valutazione è leggermente salita intorno ai 15.- Da un argentino a un brasiliano. Anzi, probabilmente il miglior talento brasiliano del momento: Vitor Roque, classe 2005 dell'Athletico Paranaense e capocannoniere del Sudamericano Sub-20 in Colombia;. Obiettivo difficile, però: la valutazione è già schizzata intorno ai 40 milioni di euro e la concorrenza di Barcellona, Chelsea e Psg rischia di far salire ulteriorimente il prezzo.- Resiste invece la candidatura di Okafor, classe 2000 del Salisburgo per il quale. Il Milan è intenzionato a fare una proposta in estate, e ha chiesto di essere avvisato se dovessero farsi club dalla Premier League per monitorare da vicino la situazione.- Al Milan è sempre piaciuto il profilo di Gianluca Scamacca, che tra alti e bassi col West Ham ha segnato sette reti considerando sia campionato che coppe; classe '99,- al Sassuolo andrà anche il 10% della futura rivendita - per portarlo via da Londra servirà un'offerta vicina ai 45 milioni. E al momento sembra improbabile che il Milan si faccia avanti. I rossoneri sono comunque a caccia della punta del futuro, un giocatore da alternare a Giroud che possa poi prendere in mano l'attacco. Obiettivi giovani e di qualità, Maldini e Massara sono già al lavoro.