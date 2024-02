Milan, dietro l’allarme difesa c’è anche un errore sul mercato

Daniele Longo

Il Milan si qualifica agli ottavi di Europa League ma torna dalla trasferta in Bretagna contro il Rennes con più indicazioni negative che positive. A fare la differenza sono stati i campioni più che una migliore organizzazione complessiva perché i francesi non possono contare su giocatori come Leão, Hernández o Loftus-Cheek.



TROPPI GOL SUBITI - Nelle ultime due partite contro Monza e Rennes il Diavolo ha subito sette reti. Un dato che deve far riflettere su una squadra che è assolutamente incapace di gestire il risultato con il possesso palla. Pioli non ha ancora trovato una quadratura nonostante i segnali fossero arrivati anche quando sembrava che Giroud e compagni potessero quantomeno insidiare la corsa dell’Inter verso la seconda stella.



CARENZE STRUTTURALI - Come ha sottolineato il collega Borghi nella sua telecronaca per DAZN, al Milan manca un centrocampista posizionale in rosa. Un giocatore che abbia i centimetri e la forza fisica per fungere da schermo alla difesa. In estate la dirigenza aveva individuato in Musah il centrocampista difensivo adatto al gioco di Pioli ma l’americano sembra dare il meglio di sé nel pressing e con le progressioni palla piede, meno in transizione. Ecco perché, al di là di quelle che saranno le considerazioni da fare sul futuro di Pioli, il Milan dovrà lavorare in questa direzione nel prossimo mercato estivo.