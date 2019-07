Dennis Praet deve molto a Marco Giampaolo. E' stato il tecnico giuliese a lanciarlo nel calcio italiano, arretrando il suo raggio d'azione e trasformandolo in una ottima mezzala. Il nome del centrocampista belga figura nella lista dei rossoneri, ma alcune condizioni economiche imposte da Ferrero non stanno facendo decollare l'affare. Ma proprio la Sampdoria spera in un rilancio del Milan, destinazione molto gradita allo stesso Praet.