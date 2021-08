Step by step. Avanza il progetto del Milan con Elliott. Sono in crescita sia i risultati della squadra tornata in Champions League grazie al secondo posto nello scorso campionato di Serie A, sia i conti finanziari. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nonostante la crisi dovuta alla pandemia coronavirus, l'ultimo bilancio del club rossonero chiuso il 30 giugno 2021 avrebbe un deficit dimezzato rispetto ai -195 milioni di euro della stagione 2019/2020: previsto un rosso intorno ai 100 milioni di euro.



Il conto dei versamenti era arrivato a circa 530 milioni di euro per un'esposizione complessiva da parte di Elliott di oltre 700 milioni, incluso il prestito iniziale a Yonghong Li. Nel 2020 il fondo statunitense guidato da Paul Singer ha registrato un rendimento del 12,7% con un patrimonio gestito di 41,8 miliardi di dollari. Il Milan continua a non essere gravato da debiti bancari o da obbligazioni, eccezion fatta per il factoring.