Milan-Dinamo Zagabria (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la seconda giornata nella fase a gironi di Champions League.



Dopo il pareggio a Salisburgo, i rossoneri cercano i 3 punti a San Siro contro i croati, che settimana scorsa hanno battuto a sorpresa il Chelsea. Senza gli infortunati Origi, Rebic, Florenzi e Ibrahimovic, Pioli ha un unico dubbio di formazione sulla trequarti, dove Brahim Diaz parte in vantaggio su De Ketelaere.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.



DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ristovski, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic.



Arbitro: Manzao (Spagna).