Non c'è due senza tre. Dopo il terzino sinistro francese Leroydal Monaco, oggi il Milan ha accolto un altro difensore classe 2000: il centrale portoghese, arrivato dallo Sporting Lisbona. E non finisce qui, infatti i rossoneri hanno fatto firmare pure il mediano greco Nicolaos(classe 2001), in arrivo dall'Asteras Tripoli. Sono tutti rinforzi per la Primavera allenata da Giunti.