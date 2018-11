Niente Betis Siviglia per Gonzalo Higuain. L'attaccante del Milan, uscito al 35' contro l'Udinese per una fitta al fianco destro, non partirà per la Spagna, dove la squadra di Gattuso è attesa da una partita molto importante per le gerarchie del gruppo F. Domani mattina l'argentino sostrerrà ulteriori esami, il Milan è fiducioso di recuperarlo per il match di domenica sera contro la Juventus. Gattuso ieri sera si era espresso così sull'infortunio del Pipita: "Pensavamo fosse un colpo, invece ha sentito una fitta. Non dimentichiamo che è stato operato alla schiena 7-8 anni fa. Speriamo non sia nulla".