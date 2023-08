L’avventura al Milan di Yunus Musah sta per prendere il via. Domani il centrocampista americano arriverà a Milano mentre le visite mediche sono in programma per giovedì, ultimo step prima della firma del contratto con i rossoneri.



I DETTAGLI DELL’ACCORDO - Milan e Valencia hanno chiuso una lunga trattativa trovando l’accordo a 18 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili e 1 più difficile. Musah firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro netti a stagione. Curiosità: il classe 2002 ha scelto la maglia numero 80 in onore del suo idolo Ronaldinho.