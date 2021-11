Affare fatto, mancano solo le firme. Che arriveranno domani, dopo le quali verranno fatti gli annunci del caso. Stefano Pioli e il Milan, avanti insieme, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com il tecnico emiliano metterà nero su bianco su un contratto biennale (con opzione per il terzo anno), con ingaggio che salirà a 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Il ritorno di Gazidis in Italia ha accelerato le operazioni: le parti sono sempre state in sintonia, Elliott ha però scelto di lanciare un segnale, di premiare uno degli artefici della rinascita rossonera. E presto potrebbe farlo anche con Theo Hernandez, Leao e Bennacer, che stanno trattando il prolungamento del contratto.