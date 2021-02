"La vicenda è entrata nella fase più delicata, visto che il suo legame scade a giugno". Così La Gazzetta dello Sport torna sul tema Gigio Donnarumma per il Milan: "E, nonostante il portierone stabiese abbia da tempo votato per la conferma nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, il dialogo con Mino Raiola procede a rilento. Un contratto al massimo di due anni? I vertici di via Aldo Rossi ne chiedono almeno tre. E poi quella richiesta da 10 milioni all'anno... Comunque Gigio non si distrae e pensa positivo".