Gigio Donnarumma salta la Juve. Il portiere rossonero non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro i bianconeri. Non è ancora al 100% a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra che aveva accusato contro la Fiorentina. L'estremo difensore del Milan è in miglioramento, ma ha ancora bisogno di qualche giorno per recuperare pienamente dall'infortunio. Un’altra assenza pesante per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani contro la Juventus. In attesa dei convocati ufficiali, Donnarumma non è salito sul pullman con la squadra. Ci sarà Begovic al suo posto tra i pali.



Questo l'elenco ufficiale dei convocati: ​Begović, A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Leão, Maldini, Rebić, Tonin.