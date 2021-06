Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, sotto contratto col Milan sino al 30 giugno ma certo dell'addio, ricorda all'Ansa Seid Visin, suo ex compagno nelle giovanili rossonere scomparso pochi giorni fa. Queste le sue parole riportate da Ansa: "Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Era un amico, un ragazzo come me"