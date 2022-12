Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Psg e della Nazionale italiana, è stato ospite in mattinata a Canale 21, dove è stato intervistato. Non ha nascosto il suo amore per Napoli, sua terra Natale e alla domanda fatidica sullo scudetto, ha risposto di preferire proprio i partenopei, rivali del Milan in cui è cresciuto: “Non so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli, ma in realtà amo Napoli. È la mia città e non c’è dubbio su questo. Contento se il Napoli vincesse lo scudetto? Troppo. Troppo, lo spero davvero”.