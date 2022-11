Problemi in vista alla vigilia del ritorno in campo della Serie B per Cristiano Lucarelli e la sua Ternana.



Nel corso dell'allenamento di ieri il tecnico toscano ha dovuto registrare lo stop occorso ad Alfredo Donnarumma. Un guaio fisico che certamente farà saltare all'attaccante campano sia la trasferta con il Pisa di dopodomani che quella con il Venezia della settimana successiva.



A comunicare l'infortunio del 32enne ex Brescia è stato lo stesso club in una nota ufficiale in cui si legge che Donnarumma "ha riportato una lesione di 2° grado al gemello mediale del polpaccio destro".