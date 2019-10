Un problema in più per il Milan e per Marco Giampaolo: durante il riscaldamento precedente al fischio di inizio della partita contro il Genoa, Gianluigi Donnarumma si è fermato dopo appena 10 minuti e ha fatto rientro negli spogliatoi. Problemi di stomaco per il numero uno rossonero, da valutare ovviamente nelle prossime ore anche in chiave Nazionale, e Pepe Reina che prenderà il suo posto e debutterà tra i pali in questa stagione.



Donnarumma seguirà la partita dalla tribuna, col fratello Antonio promosso per stasera nel ruolo di secondo.