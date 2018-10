Finalmente sprazzi del vero Donnarumma. La notte pazza del Milan regala questo segnale, forte, chiaro. Quell'intervento su Lazovic, con la mano destra a deviare un pallone destinato al fondo della rete vale quanto la zampata di Romagnoli arrivata dieci minuti dopo, al 91'.



SERVE IL SALTO DI QUALITA'- La paratona fatta sull'esterno serbo ha ricordato il prodigio della passata stagione su Milik a San Siro per importanza e coefficiente di difficoltà. Serve, però, scrivere un copione diverso rispetto a 12 mesi fa: non più tanti alti e bassi, ma una continuità di rendimento fondamentale per un portiere. Quella ricerca della normalità, dentro e fuori dal campo, che può trasformarsi in un salto di qualità che tanto si augura Gattuso. Che lo ha coccolato di nuovo a fine partita, ha gonfiato il petto ricordando quanto sia stato decisivo nella vittoria ottenuta sul Genoa. La fiducia c'è, il rapporto con San Siro è rimasto buono: ora tocca a Donnarumma dimostrare di essere diventato grande.