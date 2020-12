, un animale, una bestia. Un qualcosa di "mai visto prima". E se a dirlo è colui il quale hai rubato il posto quando avevi solamente 16 anni, beh, vuol dire che c'è qualcosa di speciale in te.esalta Gianluigi, con l'ex Real Madrid, ora all'Espanyol, che ha deciso "di andare via dalquando sono emerse, così evidenti, le sue qualità". Sloggiare per lasciare spazio al predestinato, che continua a migliorarsi. E a migliorare la squadra.Nessuno, in Italia, ha parato tanti rigori quanto il classe '99 nel 2020: sono stati 4,(contro Atalanta, Sampdoria e Lazio) e uno in Coppa Italia, a sua maestà. Nessuno ha fatto meglio di lui nei nostri confini, con l'ultima ciliegina, sulla Scarpa d'Oro, che non è stata fondamentale ai fini del risultato (visto il gol di Luis Alberto) ma bellissima a livello estetico: intuizione, tempismo, reattività, con quel braccio destro alzato per intercettare una conclusione forte che si è abbassato immediatamente quando ha visto il pallone partire rasoterra. Sì, una forza della natura.La corsa verso i compagni nel gol diper sentirsi ancora più parte di una squadra in cui è leader: vice capitano, fa sentire sempre la sua voce nel silenzio degli stadi europei. Un 2020 da urlo, insomma, quello di Donnarumma, che nel 2021 attende il rinnovo.con ottimismo e fiducia, con qualche nodo ancora da sciogliere (vedi clausola), ma la volontà di andare avanti insieme.