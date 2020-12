A Casa Milan il dossier del rinnovo a Donnarumma è un tema caldissimo. Il contratto scade a giugno, ma il portiere vuole restare. E lo ha detto chiaro anche al suo agente Raiola. Ecco perché da dentro Casa Milan non filtra più quell'ansia da firma che invece si percepiva fino a qualche mese fa.



Sempre secondo il Corriere della Sera, resta il nodo ingaggio, non semplice da sciogliere, ma un’intesa si troverà. Oggi Donnarumma guadagna 6 milioni di euro netti, si potrebbe chiudere a 7. Con Maldini si sta discutendo l’inserimento di una clausola rescissoria: la vorrebbe Raiola in caso di mancata Champions, ma il d.t. non è d’accordo. Questioni per niente secondarie, ma siamo in dirittura d’arrivo.