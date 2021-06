Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain, ci siamo. Il portiere classe 1999 sosterrà lunedì, con la supervisione dello staff medico del club parigino, le visite mediche a Firenze, al termine delle quali metterà la firma su un contratto di cinque anni. Guadagnerà 10 milioni di euro più bonus: 1 milione facilmente raggiungibile al quale si potrebbe aggiungere un altro a condizioni leggermente più difficili. Molto di più degli 8 che offriva il Milan, con il quale ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.



C'E' L'OK - Mancini ha dato l'ok dopo le tre partite del girone (domenica alle 18 l'Italia chiude con il Galles) e prima degli ottavi di finale (in programma da sabato 26), per evitare distrazioni. Donnarumma è pronto a lasciare il calcio italiano per quello francese.