Come riportato da Gazzetta.it, Gigio Donnarumma può lasciare il Milan solo in caso di proposte indecenti. Il portiere classe ‘99 vuole restare nella squadra che lo ha cresciuto e lo ha lanciato, i dirigenti prenderebbero in considerazione l’ipotesi di rinunciare alle sue parate solo se sul tavolo arriverà un’offerta di almeno 50 milioni cash.