Un tentativo, a vuoto, per Barella è stato fatto, adesso ecco che il Newcastle, ambizioso e facoltoso club di Premier League che poggia sulle basi di una proprietà araba e che ha staccato il pass per la prossima Champions League, avrebbe raggiunto anche Tonali con un'offerta multimilionaria.



SOLDI PER SANDRO - 50 milioni di euro: questa la cifra riportata da The Athletic, autorevole fonte inglese che cita anche il Chelsea tra le squadre interessate all'anima del centrocampo milanista, due gol e dieci assist in 48 presenze nella stagione che si avvia alla conclusione definitiva con le ultime manifestazioni internazionali. Da fonti vicine al giocatore, impegnato a partire da domani all'Europeo Under 21 in Romania e Georgia, non arrivano conferme su questa indiscrezione.