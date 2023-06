Licenziando a sorpresadopo un triennio di grandi risultati sportivi,Giustificare agli occhi dei tifosi la giubilazione di un monumento del “milanismo” in campo e fuoriMigliorare o eguagliare i risultati calcistici del Milan nell’ultimo triennioSostituire agli occhi della squadra e dell’ambiente interno rossonero una guida riconosciuta come lo storico “capitano”, di cui tutti hanno già nostalgiaRinunciare alla figura del “direttore sportivo” che nel calcio delle nostre latitudini è sempre stata fondamentale per raggiungere gli obiettiviProporre un modello rivoluzionario di gestione di un club di calcio senza avere le disponibilità economiche necessarie per implementare tutte queste “innovazioni”Furlani ha dato vita alla “rivoluzione” che lui e Gazidis avevano in progetto dal novembre 2019, da quando cioè avevano già ottenuto il “sì” die di tutto il suo staff. Era lui quella figura di allenatore-manager che adesso hanno deciso di ritagliare su. Quei mesi di “limbo” del 2020 in cui tutti si sentivano più buoni e meno interventisti, ma soprattutto non sapevano che futuro avrebbe avuto il calcio né a livello sportivo né a livello economico, avevano offerto a Maldini la possibilità di cementare una squadra coesa fuori e dentro il campo. Come si suol dire “avevano fatto quadrato” e con grande stupore di tutti Ibra e company avevano tirato fuori dal cilindro 10 partite da incorniciare. La proprietà, perso Rangnick e con gli introiti sotto scacco pandemico, non ha potuto fare a meno di rinnovare tutti i contratti, da Pioli a Ibra.che, nonostante le illustri partenze dei big e nonostante le esigue risorse messe a disposizione, ha permesso al Milan di centrareMa la voglia di “rivoluzione” di Furlani e company non si è mai sopita. E stavolta, senza neanche trovare scuse troppo convincenti, è passato alle vie di fatto. Prendendosi, lo ripetiamo,. Che lui non vedeva l’ora di prendersi ma con cui adesso dovrà fare i conti. Finora era rimasto sullo sfondo, il suo nome compariva di sfuggita solo a margine dei CDA (sia dell’epoca Elliott sia di questa epoca Red Bird). I più attenti e mnemonicamente dotati se lo ricordano nelle testimonianze di Maldini e Massara presso il Tribunale del Lavoro di Milano durante la causa Boban. Adesso però sarà lui in prima linea, sarà lui a dover risultare credibile, a illustrare i progetti e a rispondere dei risultati. Il tutto senza alcuna esperienza nella gestione dell’ambito sportivo, con la “macchia” di aver cacciato Maldini e soprattutto senza quelle risorse economiche illimitate che, nel calcio e nella vita, ti consentono di sbagliare, risbagliare e riprovarci.La storia dimostra che tutti i neofiti nel mondo del calcio hanno commesso errori, in primisappena arrivato al Milan o gli sceicchi freschi campioni d’Europa con il City. Senza contare il Real di, l’Inter dio il PSG qatariota.. Questa è la differenza. Il Milan di Furlani ha meno soldi a disposizione di quello di Fassone e Mirabelli. E mi viene da dire, ahimé, anche meno esperienza e competenza.con milioni di tifosi e un patrimonio storico inestimabile.Detto tutto questo, con grande apprensione e preoccupazione per il futuro rossonero, aspettiamo di vedere, valutare e giudicare quanto farà prima sul mercato e poi sul campo il Milan di Furlani.. Furlani è del '79, come il sottoscritto, e sicuramente ha trascorso l’adolescenza a divertirsi con, come il sottoscritto e tutti gli appassionati di calcio di quella generazione.. Il modello “” mi sembra tanto una moda o una suggestione cinematografica trasposta nella realtà. Mi ricorda tanto, quando si diceva che si potevano addirittura prevedere gli infortuni dei calciatori. Il risultato furono gli anni con il maggior numero di indisponibili nella rosa del Milan.. Detto infine che il calciomercato rappresenta solo una componente nella gestione sportiva di un club poiché