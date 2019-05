Il Milan cerca un erede di Leonardo, pronto a dimettersi per via dei contrasti con Gazidis. Quest'ultimo sta cercando un nuovo uomo mercato e ha ricevuto la disponibilità di Luis Campos. Secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il direttore sportivo portoghese del Lille (club molto vicino al fondo Elliott della famiglia Singer) ha già trovato un accordo di massima per la prossima stagione con i rossoneri. Che confermano a capo degli osservatori un altro ex Monaco: il francese Geoffrey Moncada. Sullo sfondo restano aperte altre piste alternative, come quella che può portare a Igli Tare della Lazio.