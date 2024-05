Milan, dopo Pioli lascia anche Abate: non sarà più il tecnico della Primavera

Getty

Ignazio. Dopo la sconfitta contro la Lazio nei playoff Scudetto e la conseguente eliminazione dei rossoneri, l'ex terzino ha annunciato la sua decisione.“Volevo ringraziare chi ha creduto in me affidandomi una categoria così importante. Ringrazio Maldini, Massara e la dirigenza attuale che mi ha scelto per portare avanti questo progetto. Questa è stata la mia ultima partita da allenatore della Primavera del Milan. Mi sento pronto per il calcio professionistico. Mi porto dentro questi ragazzi con i quali ho legato tantissimo dal punto di vista umano. Spero di vederli su palcoscenici importanti, perché se ci credono sono convinto che ce la potranno fare”.

Ben 10 anni con la maglia rossonera per Abate, prima da calciatore per poi continuare per altre tre stagioni da allenatore nel Settore Giovanile. Dopo aver conseguito la qualifica da direttore sportivo nel 2021, nell'estate dello stesso anno, ha iniziato con l'Under 16 e proseguito dalla stagione successiva con la Primavera. Nella stagione 22/23 Abate e i suoi giovani rossoneri hanno raggiunto le semifinali di Youth League, quest'anno sono andati a un passo dal vincere la competizione europea, dovendosi arrendere solamente in finale contro l'Olympiacos.