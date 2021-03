Il doppio interventosu Lorenzo, in, vinta 2-1 dai rossoneri, ha fatto impazzire i tifosi milanisti. Prima il centrale in prestito dal, che in scivolata respinge il diagonale mancino del capitano giallorosso, poi l'ex, che si immola, gettandosi con tutto il corpo per respingere quella sfera. "Ora questo è difendere con l'anima", scrivono i tifosi sui social, che gustano il ritorno alla vittoria.