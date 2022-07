Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per iniziare la nuova stagione 2022/2023. Nella lista dei convocati non era presente la meteora Leo Duarte: l’ex Flamengo attende solo il via libera per iniziare un’altra stagione con il Basaksehir (club nel quale ha giocato negli ultimi 18 mesi).



LA SITUAZIONE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in fase di definizione la trattativa tra il Milan e il Basaksehir. Il club turco ha fatto scadere l’opzione di riscatto per 5,5 milioni perché voleva ottenere uno sconto. E questo verrà concesso nelle prossime ore. Duarte e il Milan sono pronti a dirsi addio.