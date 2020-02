Nonostante anche ieri pomeriggio si sia allenato a parte sul campo e non in gruppo, Zlatan Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto nel derby contro l'Inter. L'attaccante svedese ha semplicemente scelto di gestire autonomamente il suo corpo e tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni.



DUBBIO SCIOLTO - Dopo una settimana di acciacchi vari, il dubbio è stato sciolto: Zlatan Ibrahimovic guiderà l'attacco rossonero nella sfida all'Inter di Conte. Il centravanti nativo di Malmoe tiene in particolar modo a questa partita e ha voluto prepararsi al meglio dal punto di vista fisico più che sull'aspetto tecnico-tattico. Al suo fianco dovrebbe esserci Rafael Leao: l'attaccante portoghese è in vantaggio su uno scalpitante Rebic.