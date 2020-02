Zlatan Ibrahimovic non è ancora tornato ad allenarsi pienamente in gruppo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il campione svedese questa mattina ha svolto una seduta personalizzata sul campo, esattamente come successo nella giornata di ieri.



LE ULTIME IN VISTA DEL DERBY- In casa Milan filtra del cauto ottimismo, la presenza dell'ex Manchester United è ancora in dubbio anche se verrà fatto tutto il possibile affinché possa scendere in campo dal primo minuto. Domani sarà una giornata molto importante in tal senso perché è previsto il ritorno in gruppo.