Fikayo Tomori è uno dei punti fissi della difesa del Milan. L'inglese dopo un inizio non esaltante, mano mano sta tornando ad essere il difensore che lo scorso anno ha contribuito alla vittoria dello scudetto. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, ma secondo quanto riporta il Sun, ci sono diverse squadre interessate a lui, specialmente in Premier League. Il Tottenham e il Manchester United hanno bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo e il nativo di Calgary (Alberta, Canada) rappresenta il profilo ideale per ambedue le squadre.