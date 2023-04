Con le sue accelerazioni in grado di spaccare in due qualsiasi difesa in Italia e ora pure in Europa,. L'elemento imprescindibile per sognare ogni tipo di traguardo e, arrivati a questo punto della competizione, lanciare la sfida agli avversari rimasti sulla strada per la conquista della Champions League.di una squadra che sul palcoscenico internazionale ha saputo ritrovare quella compattezza che è stata il segreto della cavalcata scudetto della passata stagione,Che nella partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham e nel doppio confronto contro il Napoli ha fatto comprendere la differenza tra il rendimento della difesa del Milan quando lui era ai box per i prolungati guai al polpaccio e quello esibito dal ritorno in campo del portiere francese., uno status che anche il posto finalmente da titolare indiscusso nella nazionale francese è destinato a consolidarsi. Courtois, ter Stegen, Oblak (e mettiamoci pure Emiliano Martinez, per quello che ci ha raccontato il Mondiale), sono forse questi oggi i rivali dell'ex Lille per il titolo di miglior portiere sulla scena planetaria: un lusso a cui il Milan, abituato nella sua storia a dotarsi di estremi difensori di buonissimo livello ma quasi mai all'altezza dei calciatori di movimento, è stato raramente abituato e che ha ovviamente destato molte attenzioni in giro per l'Europa., bravissimo ad assicurarselo per poco meno di 16 milioni di euro per rimpiazzare Donnarumma,netti a stagione. Nella testa della dirigenza rossonera, capeggiata da Maldini e Massara,e, tra gli elementi più importanti della squadra di Pioli, ad una certa distanza si piazzerebbero Theo Hernandez e Giroud, rispettivamente coi loro 4,5 e 3,8 milioni netti. Un grande attaccante ed un portiere altrettanto decisivo sono le pietre angolari di qualsiasi squadra che pensi in maniera ambiziosa e abbia voglia di vincere. Per questi motivi, se definire il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2024 di Leao viene considerata la priorità assoluta del club di Via Aldo Rossi,